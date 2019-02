Furto di un telefonino dall'auto e truffa online: due denunce

Si è impossessato di un telefono cellulare da un’auto lasciata aperta con le chiavi inserite, ma i genitori, qualche ora dopo, lo hanno invitato a restituire la refurtiva. Un 20enne di origine romena residente a Ceglie Messapica è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Ceglie Messapica.

Il giovane, dopo aver prelevato il cellulare, di proprietà di un 56enne di Ostuni, è tornato a casa. I genitori si sono accorti che quello smartphone non apparteneva al figlio. A quel punto, gli hanno chiesto contezza della provenienza. Il 20enne ha ammesso di essersi impossessato del dispositivo prelevandolo dall’auto incustodita e su pressione dei genitori si è recato presso la locale stazione dell’Arma, per consegnarlo. Il proprietario, nel frattempo, si era invece recato presso la stazione di Ostuni, per sporgere denuncia. Lo stesso ha riconosciuto il cellulare come proprio.

A Pezze di Greco, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 55enne di Vigevano (Pavia) a piede libero, per il reato di truffa. L’uomo, dopo aver messo in vendita un camper su una piattaforma commerciale on-line al prezzo di 450 euro , ha riscosso la somma richiesta mediante transazione su carta prepagata “poste-pay” intestata all’uomo, interrompendo i rapporti con l’acquirente e rendendosi irreperibile.

La vittima, un 46nne di Pezze di Greco, dopo aver effettuato vari tentativi infruttuosi finalizzati a contattare il truffatore, ha pertanto presentato denuncia querela alla locale stazione dei carabinieri.