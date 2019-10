Non versa l'assegno di mantenimento per i figli minori: denunciato

VILLA CASYELI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 31enne del luogo, hanno denunciato a piede libero un 32enne di Villa Castelli. In particolare, l’uomo, fra gennaio e settembre 2019, ha omesso di versare l’assegno di mantenimento di 350 euro mensile per i figli minori, come disposto dal tribunale di Brindisi.