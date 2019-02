Undici auto danneggiate in una notte: nei guai due minorenni

BRINDISI – Avrebbero danneggiato ben 11 vetture parcheggiate in strada, nel giro di una notte. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere sono stati individuati i vandali entrati in azione il 2 dicembre 2018 al rione Commenda. Si tratta di un 14enne e di un 15enne. I due sono stati denunciati per danneggiamento dai carabinieri del Nor della compagnia di Brindisi.

Nel corso delle indagini sono state acquisite anche diverse testimonianze. Da quanto accertato dai militari, i due minorenni avrebbero rotto i cristalli di nove auto parcheggiate in via Mecenate. Gli stessi inoltre avrebbero agito anche nelle vie limitrofe, prendendo di mira almeno altri due veicoli.