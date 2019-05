Bungalow abusivo a Savelletri, scattano denuncia e sequestro

SAVELLETRI (Fasano) I carabinieri della stazione di Fasano assieme al Nucleo di polizia edilizia del Comune hanno deferito a piede libero un cittadino di 48 anni per il reato di abuso edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

L’uomo, di 48 anni, è indagato per aver costruito nella frazione marina di Savelletri un manufatto abusivo di 50 metri quadrati e dell’altezza di 3 metri, privo di fondamenta e poggiato su travi e blocchetti in cemento precompresso, adibito ad abitazione estiva.

Si tratta di una specie bungalow, non improvvisato ma realizzato con cura, che non è passato inosservato. I controlli in zona (Fasano ha riottenuto la Bandiera Blu) sono diventati più stretti. Dopo i rilievi necessari per la procedura a carico del proprietario, la struttura è stata sottoposta a sequestro.