Si rifiuta di sottoporsi al test anti droga: giovane denunciato

SAN DONACI – Fermato dai carabinieri, non si è voluto sottoporre al test anti droga. Il rifiuto è costato una denuncia a piede libero a un automobilista di 24 anni di San Donaci che è stato sottoposto a un controllo dai carabinieri della locale stazione, in una delle vie del centro abitato. Il giovane manifestava segni di agitazione psicomotoria e irrequietezza. Nella circostanza, è stata contestata la violazione amministrativa per inosservanza della normativa sugli stupefacenti al passeggero, anch’egli 24enne del luogo, poiché in seguito alla perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di marijuana. La patente di guida è stata ritirata e lo stupefacente sequestrato, mentre il veicolo è stato restituito al proprietario.

