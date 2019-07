Finto carabiniere si aggira dietro a un palcoscenico: denunciato

ERCHIE – Si aggirava in maniera sospetta alle spalle del palco, spacciandosi come carabiniere. E’ stata trovata una pistola giocattolo priva del tappo rosso addosso a un 3uomoche ieri sera (domenica 28 luglio) ha messo un bel po’ in apprensione le persone che stavano assistendo a uno spettacolo teatrale allestito a Erchie, qualificandosi più volte come appartenente all’Arma dei carabinieri.

Temendo per la incolumità degli spettatori, i militari della locale stazione hanno proceduto al suo controllo coadiuvati da altro carabiniere, effettivo presso la compagnia di Manduria (Taranto), in quel momento libero dal servizio che assisteva allo spettacolo.

Nel corso delle fasi di identificazione del soggetto, rivelatosi un 38enne del luogo, quest’ultimo ha consegnato ai militari una pistola, occultata all’interno della tasca del pantalone indossato, un’arma giocattolo priva del tappo rosso completa di sei proiettili a salve, il tutto sottoposto a sequestro.

A conclusione degli accertamenti, il “falso carabiniere” è stato denunciato in stato di libertà per usurpazione di funzioni pubbliche e porto ingiustificato di pistola giocattolo senza tappo rosso”