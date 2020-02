Detenuto ai domiciliari ingerisce acido: morto dopo dieci giorni di agonia

OSTUNI – Un 40enne di Ostuni detenuto ai domiciliari per scontare il residuo di una condanna a 8 mesi e 6 giorni per i reati di minaccia, violenza privata e porto abusivo di armi, si è tolto la vita ingerendo una sostanza a base di acido. Il gesto è stato compiuto il 9 febbraio scorso, l’uomo fu trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi e ricoverato in rianimazione ma il suo cuore ha cessato di battere nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio. Dalle indagini effettuate dal commissariato di polizia di Ostuni non sono emersi i motivi del gesto. La salma è a disposizione della famiglia per funerali.