Detenzione illegale di più armi comuni da sparo: un arresto

LATIANO - I carabinieri della stazione di Latiano hanno arrestato per detenzione illegale di più armi comuni da sparo, un 58enne del luogo. Sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato con due fucili artigianali a retrocarica con cani esterni entrambi calibro 16. L’interessato, al termine dei riscontri cartacei, in merito all’origine delle due armi illegalmente detenute che hanno avuto esito negativo, non avendo fornito alcuna giustificazione circa il possesso delle armi o riguardo alla provenienza, è stato arrestato. Il successivo controllo effettuato ed esteso anche alle armi legalmente detenute ha evidenziato l’ingiustificata assenza di un fucile artigianale cal. 16, nonché l’incauta custodia delle restanti armi e munizioni, che sono state sottoposte a sequestro.