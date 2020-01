Ai domiciliari installa telecamere per eludere i controlli dei carabinieri

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana hanno denunciato un 24enne del luogo, per trattamento illecito di dati. Nello specifico, il giovane già detenuto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, per eludere i controlli delle Forze di Polizia aveva installato abusivamente un sistema di videosorveglianza mediante l’utilizzo di due telecamere occultate all’esterno dell’abitazione. Il sistema di videosorveglianza è stato sottoposto a sequestro.

Un 70enne denunciato per omessa denuncia di armi

Un 70enne di Francavilla Fontana, nell'ambito di un altro servizio è stato denunciato per omessa denuncia di armi. Nello specifico, i militari durante un servizio mirato al controllo di armi e munizioni, disposto dal comando provinciale carabinieri di Brindisi, hanno proceduto al controllo del 70enne, trovandolo in possesso di una pistola semiautomatica Beretta Calibro 7,65, non denunciata, pur avendo il titolo per la detenzione. L’arma è stata sequestrata