Donna muore al Pronto soccorso: negativo il test del coronavirus

BRINDISI – E’ risultato negativo al coronavirus il test del tampone al quale è stata sottoposta una donna di 51 anni di Latiano che la scorsa notte (lunedì 24 febbraio) è deceduta presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

La 51enne da giorni accusava febbre e tosse. Colta da una grave crisi respiratoria, in nottata è stata trasportata in ospedale da personale del 118. Come previsto dalle misure di prevenzione disposte dal ministero della Salute, sono stati effettuati e inviati a Bari dei tamponi faringei. In tarda mattinata sono arrivati gli esiti degli accertamenti.

Sempre nel rispetto delle linee guida ministeriali in materia di prevenzione, gli ambulatori del Pronto soccorso sono stati sanificati e bonificati. Nel corso delle operazioni, medici e infermieri sono rimasti all’esterno dei locali. In Puglia, fortunatamente, non è stato registrato alcun contagio da coronavirus.

Scarseggiano i Dpi

Da quanto si apprende, inoltre, il personale non dispone di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per questo genere di emergenze (Dpi). Precisamente le mascherine FFP 2 o le FFP 3 idonee per evitare il contaggio del virus. La causa risiderebbe in una mancanza delle scorte della ditta che fornisce, per convenzione, le farmacie della Asl brindisina. Da fonti sanitarie si apprende che i direttori delle farmacie hanno inoltrato nei giorni scorsi gli ordini delle mascherine ma che la fornitura prevede tempi lunghi, per questo si stanno valutando altre soluzioni come cercare altre ditte. Al momento vengono utilizzate mascherine chirurgiche.

Articolo aggiornato alle ore 17.12 del 24 febbraio 2020 (negativa la prova del tampone)