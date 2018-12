Dopo trent'anni di soprusi trova il coraggio di denunciare il marito violento

FRANCAVILLA FONTANA – “Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla parte offesa” per un 60enne di Francavilla Fontana indagato per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Francavilla Fontana che si sono occupati delle indagini dopo che la donna, dopo 30 anni di soprusi, ha trovato il coraggio di denunciare.

“Per oltre 30 anni abitualmente ed anche alla presenza della figlia minorenne ha maltrattato la moglie adottando nei confronti della stessa un comportamento minaccioso, violento, vessatorio e umiliante, denigrandola e disprezzandola. In numerose circostanze le ha rivolto frasi umilianti del tipo: “stupida, insolente, non appartieni al mio rango sei una persona piccola di mente e mi devi rispettare, non sei una buona moglie””, scrivono i carabinieri un una nota inviata agli organi di informazione.

“In altre occasioni la donna è stata aggredita fisicamente con pugni schiaffi e spintoni tanto da cagionarle lesioni personali al viso e al corpo. Tali sofferenze fisiche e morali oltre a creare un perdurante stato d’ansia e paura, hanno determinato una situazione di terrore e intollerabile convivenza, tanto da indurla ad allontanarsi da casa per paura di ulteriori aggressioni come quelle già subite in passato. L’uomo si è altresì sottratto agli obblighi di assistenza familiare e soprattutto di genitore versando in sette mesi a titolo di mantenimento solo 250 euro”.

“La donna ha subìto per 30 anni questo tipo di violenze fisiche e morali, condotte che non ha portato all’attenzione delle Autorità preposte, per conservare l’unità del nucleo familiare e anche perché priva di reddito, e solo recentemente ha trovato la forza di denunciare”.