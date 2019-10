Droga in auto, rifiuta accertamenti sanitari: denuncia e patente ritirata

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato un 19enne del luogo che controllato nel corso della notte in una via del centro alla guida della sua auto, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari presso l’ospedale di Brindisi, per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. E' anche stato trovato in possesso di 0,7 grammi di hashish, occultata nel vano portaoggetti dell’auto. La patente di guida è stata ritirata, il veicolo e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.