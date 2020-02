Hascisc e marijuana nel salotto di casa: un arresto a Mesagne

MESAGNE – Aveva nascosto la droga nel soggiorno, ma i carabinieri hanno individuato il nascondino. Un mesagnese di 53 anni, Luigi Di Dio, è stato trovato in possesso di 150 grammi di marijuana e quattro grammi di hascisc. L’uomo, incensurato, nella giornata di ieri (lunedì 24 febbraio) ha ricevuto la visita dei carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni. Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno recuperato anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’uomo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.