Duc, al via corsi di formazione gratuiti per il commercio online

OSTUNI - “Strategie digitali per i negozi nell’era del commercio elettronico, sistemi di comunicazione per contrastare l’e- commerce”. È questo il titolo del corso di formazione di base sul commercio on line, organizzato dal Distretto Urbano del Commercio “Città Bianca” di Ostuni, in collaborazione con la civica amministrazione e la Regione Puglia. L’iniziativa si terrà nella sede del Gal Alto Salento (ex Macello), il 16 e il 17 luglio prossimi. Il corso fa parte delle attività formative rivolte agli esercenti e organizzate dal Duc per rispondere alle esigenze dei clienti e per sfruttare al meglio le opportunità di un mercato che guarda sempre più ad un’utenza internazionale.

La fase iniziale del corso sarà curata dalla dottoressa Tiziana Rosanna Iozzi, esperta di “Social Media Marketing” e “Business Coach” di livello nazionale, che introdurrà l’argomento partendo dai sistemi di comunicazione per comprendere ed acquisire le dinamiche dell’e-commerce. Per vendere online i propri prodotti o servizi, infatti, non basta solo avere un sito, ma è necessario anche sapere “chi vende on line” e “come” vendere, utilizzando tecniche e strategie che solo gli esperti del settore sono in grado di conoscere.

Il corso è gratuito e si rivolge a tutti quei soggetti che desiderano muovere i primi passi in questo mondo pur non avendo le basi necessarie per iniziare. Saranno approfonditi diversi argomenti tra i quali: strategie off line e strategie on line, il web marketing e il social media marketing: due realtà diverse ma fondamentali, i motori di ricerca e gli strumenti di Google per l’ottimizzazione, i principali social: come sceglierli, come utilizzarli, come renderli strategici. La prima parte del corso avrà una durata di 12 ore e si svolgerà dal pomeriggio del lunedì, fino alla serata del martedì.

Per partecipare al corso è necessario inviare richiesta di iscrizione all’indirizzo e-mail duc.cittabianca@gmail.com. Il modulo d’iscrizione, che dovrà essere corredato del documento di riconoscimento di ciascun partecipante, è disponibile sul sito del comune di Ostuni www.comune.ostuni.br.it.