Emergenza criminalità: convocato comitato Ordine e sicurezza

BRINDISI – Dopo il ferimento avvenuto sabato notte in largo Concordia, nel cuore della movida brindisina, il prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, “nel complimentarsi con le Forze dell’Ordine - si legge in una nota della prefettura - per la tempestività ed efficacia delle azioni dispiegate sul territorio e per i risultati conseguiti, ha ritenuto di convocare il comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per un ulteriore ed approfondito esame della situazione”.

La riunione si svolgerà martedì mattina (15 gennaio) presso la prefettura. Sarà presente anche il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.