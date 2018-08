Erchie, impianto di compostaggio: convocata riunione in Provincia

BRINDISI - In riferimento alle problematiche inerenti l’impianto di trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica, ubicato nel comune di Erchie, oggetto negli anni scorsi del provvedimento Via-Aian.14 del 10/02/2015, rilasciato alla società Gesteco spa e poi volturato alla società Heracle srl con provvedimento del 17 marzo 2016, il presidente f.f. della Provincia, Domenico Tanzarella, ha convocato un incontro per il 12 settembre prossimo, alle ore 12.00, presso la sede della Provincia, in via De Leo.

“Devo dire – fa rilevare il presidente Tanzarella – che il Comune di Erchie, in un primo momento, non pose qualche tempo fa alcun veto sull’impianto. Successivamente, forse per le sollecitazioni provenienti dalla comunità e da alcune associazioni, ha cambiato idea. A questo punto, anche in presenza di alcune problematiche derivanti da autorizzazioni precedenti e anche da mancate autorizzazioni, ho inteso approfondire la questione. Tra l’altro, avevo già avuto un incontro con il sindaco, con la consigliera provinciale Chiara Saracino e con la parte tecnica della Provincia, il dott. Pasquale Epifani, dirigente del settore. In quell’occasione fui sollecitato perché la Provincia intervenisse per sollecitare la Regione per la riapertura della procedura, ed io dissi che ero d’accordo. In ogni caso, ho inteso accogliere la richiesta di un incontro che ho programmato per il 12 settembre, atteso che in questi giorni il dott. Epifani, responsabile del servizio, è in ferie".