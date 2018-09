Esce da casa e non dà più notizie: attivate le ricerche di un 62enne

BRINDISI – Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono impegnati da stamattina (martedì 18 settembre) nelle ricerche di un brindisino di 62 anni, ex militare in congedo da un paio di anni, di cui da ore non si hanno più notizie.

Da quanto appreso l’uomo si è allontanato dalla sua abitazione al rione Paradiso intorno alle ore 10, per poi rendersi irreperibile. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con il congiunto, hanno lanciato l’allarme. Le ricerche si stanno concentrando soprattutto nelle campagne del Paradiso.