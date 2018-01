Estorsione, droga, furti: tre arresti dei carabinieri

BRINDISI – Due brindisini arrestati dai carabinieri, dopo condanne definitive: in carcere sono finiti Jonata Stea, 27 anni, di Brindisi, e Giuseppe Paolo Librale, 40, di Mesagne. In carcere anche Giovanni Basile, 47, anni, per violazioni delle prescrizioni legate alla messa alla prova.

Stea è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Brindisi Centro: l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi, riguarda l’espiazione della pena definitiva a tre anni di reclusione e 500 euro di multa per reati di furto aggravato, commessi a Brindisi nel mese di dicembre 2009.

Librale è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mesagne, in ottemperanza di un ordine di esecuzione per la carcerazione, per cumulo di pene concorrenti, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi: deve scontare la pena di tre anni e dieci mesi di reclusione più una multa di tremila euro, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate, commessi fra il 1996 e il 2009.

A Carovigno, infine, è stato arrestato Basile, affidato in prova presso una comunità: i militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di ripristino della detenzione in carcere emessa dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Lecce, scaturito dalla violazione delle prescrizioni imposte con la misura in espiazione.

