Evasione e ricettazione di un cellulare: nei guai una coppia e un anziano

Continuano a sortire risultati i servizio di controllo del territorio che vedono impegnati i carabinieri del comando provinciale di Brindisi.

A Fasano, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per il reato di evasione un 76enne del posto. L’anziano, infatti, è stato trovato al di fuori della propria abitazione, dove era sottoposto ai domiciliari, senza alcuna autorizzazione.

A Ceglie Messapica sono stati denunciati, sempre dai carabinieri della locale stazione, due coniugi, per ricettazione in concorso. In particolare i due avrebbero utilizzato un telefonino cellulare oggetto di furto perpetrato il 20 maggio 2017 ai danni di un 46enne del luogo. Apparecchio posto sotto sequestro.