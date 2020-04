Fasano. Guidava senza aver mai conseguito la patente: denunciato

FASANO - Una denuncia ed una sanzione amministrativa sono i risultati di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contenimento della diffusione del Covid-19, da parte dei carabinieri di Fasano. In particolare, un 36enne di Fasano è stato denunciato per guida senza patente. L'uomo è stato fermato in una via del centro abitato mentre era alla guida di un’autovettura. Al controllo dei militari è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita. Era già stato denunciato per la medesima violazione del biennio precedente.

E' stato, invece, segnalato alla Prefettura di Brindisi un 20enne di origine albanese residente a Locorotondo, in provincia di Bari, ma domiciliato a Fasano, perchè trovato in possesso di sostanza stupefacente. In particolare, grazie al controllo personale e presso l'abitazione del 20enne, sono stati rinvenuti 0,8 grammi di hashish e 0,4 grammi della stessa sostanza confezionata in uno spinello, occultata nella tasca di un giubbotto. La sostanza è stata sottoposta a sequestro.