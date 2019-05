Guida in stato di ebbrezza: due denunce, patenti ritirate

Due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieriper guida in stato di ebbrezza all'esito dei risultati dei test. In entrambi i casi le patenti sono state ritirate: è successo a un automobilista di Putignano e a un altro di Francavilla Fontana.

Fasano

L'uomo residente a Putignano, nel Barese, è rimasto coinvolto nella notte in un incidente stradale. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, lo hanno denunciato perché, gli esami eseguiti dai medici dell'ospedale hanno accertato uno stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. E' stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,09 grammi per litro. In conseguenza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’autoveicolo è stato affidato al proprietario.

Francavilla Fontana

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana hanno deferito in stato di libertà un 30enne del luogo, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato coinvolto in un sinistro stradale nel pomeriggio del 19 maggio scorso in via Raimondo da Francavilla: è emersa la positività all’alcol con un tasso pari a 1,72 grammi per litro. La patente di guida è stata ritirata.