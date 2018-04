Fermano automobilista, si infilano in auto e gli sottraggono borsello con forza

LATIANO - I carabinieri della stazione di Latiano hanno arrestato una 23enne, Aisha Mohammed, e una 21enne Gift Raymond, nigeriane senza fissa dimora, per rapina in concorso. I fatti si sono verificati sulla complanare ovest della statale 7 (la Taranto Brindisi), precisamente in contrada Cotrino, la vittima è un 61enne della zona.

Nel dettaglio, secondo la ricostruzione fatta dall'uomo ai carabinieri, una delle due, dopo aver fermato l'automobilista, si sarebbe rapidamente introdotta nell'abitacolo dal lato passeggero contro il volere dell'uomo a cui avrebbe chiesto i soldi per una prestazione sessuale che lo stesso avrebbe rifiutato. In risposta al rifiuto la giovane l'ha aggredito e graffiato al polso e al braccio destro danneggiando anche la chiave del blocco accensione per impedirgli di ripartire. Il malcapitato avrebbe invitato più volte invano la donna a scendere dal veicolo, altrimenti l’avrebbe accompagnata dai carabinieri, ma è stato bloccato in auto per oltre 20 minuti con la complicità dell'altra prostituta intervenuta.

Infine gli è stato sottratto con violenza il borsello malgrado il tentativo dell'uomo di afferrarlo, gli sarebbe stato strappato dalle mani con forza. Al termine dell'azione delittuosa, le due donne si sono date alla fuga per le campagne circostanti. I carabinieri, allertati telefonicamente dalla vittima, sono prontamente intervenuti individuando ad alcune centinaia di metri di distanza dal luogo dell'evento, le due donne che sono state bloccate e condotte in caserma. Il portafoglio è stato recuperato e restituito alla vittima. Dopo le formalità di rito le giovani donne sono state arrestate e trasferite nel carcere di Lecce.