Francavilla Fontana. Rubano carta di credito e sottraggono 1800 euro: coniugi denunciati

FRANCAVILLA FONTANA - Una coppia di coniugi di Francavilla Fontana è stata denunciata dai carabinieri per aver utilizzato, in maniera indebita, una carta di credito, sottraendo 1800 euro tramite il prelievo bancomat. In particolare, tra i 25 ed il 29 giugno, la coppia ha effettuato tre prelievi da 600 euro l'uno presso un locale ufficio postale, utilizzando una tessera bancoposta, per il cui smarrimento era stata presentata regolare denuncia ai carabinieri della locale stazione dalla legittima proprietaria. L’identificazione dei coniugi è stata possibile grazie alle analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul posto.

