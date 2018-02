Furti e truffe, raffica di denunce: anche un minorenne

BRINDISI - Raffica di denunce dei carabinieri in provincia, tra furti e truffe: i controlli dei militari hanno interessato i comuni di Oria, Cisternino e Villa Castelli e tra i denunciati c'è anche un minore.

Oria

I carabinieri della stazione di Oria, a conclusione di attività d'indagine scaturita dal furto consumato nel periodo novembre 2017, all'interno di una villetta utilizzata quale residenza estiva dalla proprietaria, hanno deferito in stato di libertà a M.A. 26enne e un minore, entrambi del luogo. Gli accertamenti effettuati hanno dimostrato che i predetti, dopo aver forzato la porta d'ingresso della villa, vi si sono introdotti, asportando da un mobile, oltre alla somma contante di 30 euro, anche alcuni monili in oro che hanno successivamente venduto ad un "Compro Oro" della zona. Il danno complessivo arrecato ammonta a 300 euro.

Villa Castelli

A Villa Castelli, denunciato per il reato di truffa, M.A., 21 anni, residente a Mammola, in provincia di Reggio Calabria. Il giovane, dopo aver messo in vendita un mini escavatore marca Takluchi TB 125 dell'anno 2000 su un sito internet di vendita on line al prezzo di quattromila euro ha incassato l'acconto di 2.500, inviatogli dal denunciante mediante bonifico postale, senza consegnare come pattuito, il mezzo meccanico all’acquirente, 57enne di Villa Castelli, che ha formalizzato denuncia-querela.

Cisternino

A Cisternino, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano, nell'ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà, per porto di armi od oggetti atti a offendere, S.Q. 33enne e C.M. 30enne, entrambi del luogo. Nel corso della perquisizione dell'autoveicolo su cui viaggiavano, sono stati trovati in possesso, senza giustificato motivo, di un’accetta, occultata sotto il sedile anteriore destro, sottoposta a sequestro. Durante le fasi del controllo, S.Q. ha proferito frasi oltraggiose nei confronti dei militari operanti, e pertanto è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.