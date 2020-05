Furto da 50 euro in un bar: denunciato un giovane brindisino

BRINDISI - I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Brindisi, a conclusione di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 25enne del luogo. Il giovane, nel corso della nottata del 27 febbraio scorso, previa effrazione della porta d’ingresso di un bar situato nel parco Cesare Braico, ha asportato la somma contante di circa 50 euro, tutta in monete, contenuta all’interno delle gettoniere di due slot machine ivi sussistenti.

