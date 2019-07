Furto di ciclomotore ripreso dalle telecamere: arrestato minorenne

FASANO – Un minorenne di Fasano è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare per furto di ciclomotore e denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e resistenza e lesione a pubblico ufficiale perché ha aggredito e minacciato i carabinieri che gli hanno notificato l’ordinanza.

Il furto è avvenuto il 15 maggio scorso e la scena è stata ripresa dalle telecamere installate nella pubblica via. Ha forzato il blocco di accensione del veicolo. I militari hanno dovuto faticare prima di riuscire a portarlo in caserma per gli adempimenti del caso. “Le intemperanze del ragazzo, accompagnate da uno stato di agitazione psicofisica, sono proseguite con aggressioni verbali e fisiche nei confronti degli operanti” spiegano i carabinieri in una nota. Dopo le formalità di rito, il minore è stato collocato presso una comunità della provincia di Lecce.