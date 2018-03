Furto di alimenti all'Eurospin e all'Ipercoop: coppia arrestata e scarcerata

BRINDISI - In trasferta a Brindisi per consumare furti nel centro commerciale Ipercoop e nel discount Eurospin: una coppia di baresi è stata arrestata dai carabinieri e rimessa in libertà, dopo la convalida. Ad essere stati fermati in flagranza di reato sono stati V.C,45 anni, e P.V, 23. Stando a quanto accertato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Brindisi, nel pomeriggio di ieri entrambi hanno sottratto una serie di prodotti alimentari occultandoli all’interno degli indumenti indossati. La donna è stata fermata in prossimità delle casse dal personale dell'Ipercoop.

I militari hanno operato una perquisizione all’interno dell’autovettura, una Fiat Punto, con cui la coppia era giunta in Brindisi. All’interno hanno trovato diversi prodotti, tra cui bottiglie di liquori e prodotti di cosmesi asportati nel primo pomeriggio anche dal supermercato “Eurospin” della città, nonchè oggettistica trafugata da un negozio di bomboniere. Tutta la refurtiva rinvenuta, del valore complessivo di 1188 euro è stata riconsegnata ai responsabili delle attività commerciali. Grande è stato lo stupore soprattutto della proprietaria del negozio di oggettistica, che nonostante l’attività fosse di dimensioni contenute rispetto ai supermercati, non si era accorta del furto.