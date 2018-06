Furto di bici e atti osceni vicino a luogo frequentato da minori: due denunce

BRINDISI - Uno è stato sorpreso in sella a una bici rubata. L’altro mentre urinava, dopo essersi abbassato i pantaloni, nei pressi di un luogo frequentato da minori. Due stranieri sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della compagnia di Brindisi.

I militari della stazione di Brindisi Casale hanno denunciato un 37enne della Costa D’Avorio, residente a Brindisi, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

L’uomo, nella serata di ieri, in una zona centrale della città, è stato sorpreso a bordo di una bicicletta maschile asportata nel primo pomeriggio al legittimo proprietario, un 24enne di Brindisi che l’aveva parcheggiata nelle adiacenze della stazione ferroviaria e che successivamente aveva provveduto a formalizzare regolare denuncia. Il velocipede, del valore di 150 euro, è stato restituito al legittimo proprietario.

I carabinieri del Norm, invece, hanno denunciato per atti osceni un 41enne originario della Francia che nel tardo pomeriggio di ieri, in via Cagni, al rione Casale, si è abbassato i pantaloni e ha urinato, nelle immediate adiacenze di luoghi abitualmente frequentati da minori.