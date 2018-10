Furto di cavi di rame: al buio via Benvenuto Cellini

BRINDISI – Ladri di oro rosso di nuovo in azione a Brindisi: hanno preso di mira via Benvenuto Cellini, quartiere Sant’Elia, portando via il rame dei cavi della pubblica illuminazione. Da ieri notte è al buio la strada sulla quale si affacciano palazzine di proprietà del Comune e quelle di cooperative private.

La segnalazione sulla mancata accensione dei pali della pubblica illuminazione ha portato a scoprire il furto. Le indagini per risalire agli autori sono affidate ai poliziotti. Sarà il personale della società Energeko, in house del Comune, a occuparsi di ripristinare il servizio in tempi stretti.