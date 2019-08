Ruba energia elettrica per irrigare il terreno: denunciato un agricoltore

BRINDISI – Rubava energia elettrica per irrigare i suoi terreni. Un agricoltore brindisino di 60 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione Casale. I militari, a seguito di verifica con il personale delle ente erogatore del servizio, hanno constatato che l’uomo è riuscito ad attaccarsi direttamente alla rete pubblica per approvvigionare di energia una pompa sommersa di un pozzo per l’emungimento dell’acqua. Sono in corso di determinazione i conteggi al fine di stabilire il consumo non registrato.