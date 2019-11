Ladri nel deposito della Caritas: rubati generi alimentari per i bisognosi

BRINDISI - Hanno forzato un deposito utilizzato da Caritas Diocesana e hanno sottratto derrate alimentari destinate a persone in stato di necessità. Tonno in scatola, pelati, latte: questo il “bottino” di un furto perpetrato nella giornata di domenica (24 novembre). La scoperta è avvenuta stamane, al momento in cui operatori provenienti dalle città della diocesi si apprestavano a ricevere in consegna i beni da distribuire poi nelle parrocchie.

Attraverso gli operatori e i volontari presenti nelle parrocchie della diocesi di Brindisi - Ostuni,circa 850 nuclei familiari ricevono tali beni - consistenti in generi di prima necessità - e, soprattutto, ascolto e accompagnamento per tentare di superare il momento di bisogno.

Ogni confezione alimentare è contrassegnata dalle scritte "Unione europea - Fead" (la sigla che indica il Fondo di aiuti europei agli indigenti) e "Prodotto non commerciabile", facendone risaltare subito la provenienza.

“Ogni furto costituisce sempre un grave episodio – si legge in un comunicato della Caritas - addolora ancor di più il fatto che a subirne le conseguenze saranno coloro che, nelle nostre comunità, stanno tentando di lottare contro una situazione di disagio.