Incursione in un capannone: furto di lubrificanti e attrezzature agricole

BRINDISI – Ladri in azione nella zona industriale di Brindisi. Un furto di lubrificanti e attrezzature agricola è stato perpetrato la scorsa notte (17 agosto) all’interno del capannone della ditta Consagri-Ricambi macchine, specializzata nel settore di prodotti e materiali per l’agricoltura.

I malfattori si sono introdotti nello stabilimento, situato in viale Enrico Fermi, forzando uno degli accessi. Una volta raccolta la refurtiva, per un valore di modesta entità. Il furto è stato scoperto stamattina, al momento dell’apertura dell’attività. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti della sezione Volanti della questura di Brindisi.