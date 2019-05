Due spaccate in 48 ore: tabaccheria e sala giochi

TORCHIAROLO – Due spaccate in 48 ore nel Brindisino: nella notte fra martedì e mercoledì è stata presa di mira la sala giochi a Torchiarolo, mentre nella notte appena trascosa una tabaccheria a Oria.

La spaccata nella sala giochi

Per il furto nel centro scommesse Snai a Torchiarolo sono state usate mazze da baseball ed asce per spaccare la vetrata dell’ingresso posteriore, in via Mascagni: in tre sono riusciti a portar via le macchinette cambia soldi, trovate ieri pomeriggio a Brindisi, ovviamente svuotate. All’interno c’erano almeno 1.500 euro.

Il furto

Il gruppo è entrato in azione nella notte fra martedì e mercoledì, attorno alle 4: i banditi avevano il volto coperto da passamontagna e cappuccio e indossavano i guanti per non lasciare impronte. Un quarto uomo è rimato al volante di una Bmw di colore scuro.

Le telecamere

L’azione è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della sala giochi, gestita da una persona della zona. Le immagini sono state già acquisite dai carabinieri del Norm di Brindisi.

Le mazze da baseball e le asce

Stando a quanto si vede nel filmato che costituisce il punto di partenza delle indagini, in tre sono scesi dall’auto di grossa cilindrata portando con sé mazze da baseball: hanno preferito spaccare l’ingresso posteriore, probabilmente per non dare nell’occhio. Uno, due, tre, quattro colpi e sono riusciti a spaccare il vetro guadagnando in tal modo l’ingresso.

Le macchinette trovate a Brindisi

Una volta dentro hanno preso le macchinette cambia soldi, una a testa, e sono fuggiti verso l’esterno. L’autista ha lasciato il motore acceso e una volta caricate le macchinette è ripartito a tutta velocità. La pista seguita dai militari è quella locale, riconducibile ad azioni analoghe poste in essere in provincia: le macchinette sono state trovate a Brindisi nel pomeriggio di ieri.

Il furto in tabaccheria

A Oria il furto ai danni della tabaccheria è stato messo a segno da quattro persone. Anche in questo caso i banditi avevano passamontagna e guanti e sono riusciti a portar via un cambia monete e diversi blocchetti di Gratta e Vinci. Il bottino è in fase di quantificazione. Anche in quesro caso, i carabinieri hann già acquisito le immagini registrate dalle telecamere.