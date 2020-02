Furto di trattore si conclude con inseguimento, incidente e arresto

FRANCAVILLA FONTANA – Si è concluso con un incidente un inseguimento tra un trattore rubato e un’auto dei carabinieri ingaggiato nel pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio, nelle campagne tra Mesagne, San Vito dei Normanni e Brindisi, in contrada Belloluogo. In manette è finito un 45enne di Latiano già noto alle forze dell’ordine. E’ accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il mezzo agricolo, del valore di 30mila euro, è stato rubato in mattinata a Ceglie Messapica. Nel pomeriggio i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, diretta dal capitano Gianluca Cipolletta, hanno intercettato il trattore nelle campagne di loro competenza.

E’ stato ingaggiato un inseguimento, per lunghi tratti a distanza, nel dedalo di strade vicinali che caratterizza il nostro territorio, e che si è concluso con un incidente, quando il trattore si è bloccato in un oliveto ai margini della strada. Gli agenti della Polizia locale di Brindisi si sono occupati dei rilievi. In quel punto, infatti, si toccano come già detto i confini degli agri comunali del capoluogo, di Mesagne e di San Vito.