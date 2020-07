Gattino finisce in un pozzo di 12 metri: salvato dai vigili del fuoco

SAN PIETRO VERNOTICO – Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in salvo un gattino precipitato in un pozzo profondo 12 metri. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a San Pietro Vernotico, in contrada Castagna sulla provinciale per Brindisi, nei pressi dell’omonima masseria e dei campi di calcetto.

A richiedere l’intervento dei vigili del fuoco una residente, allarmata dal miagolio disperato del micetto. I pompieri si sono calati nel pozzo con una scala, per fortuna il gattino non era finito nell’acqua ma era riuscito a trovare riparo in una cavità della parete. Nel giro di pochi minuti è stato tratto in salvo.