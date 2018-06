Gattino precipita in un pozzo di otto metri: salvato dai vigili del fuoco

FRANCAVILLA FONTANA – Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare un gattino precipitato in un pozzo profondo otto metri. E’ accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 28 giugno, sulla strada comunale La Franca a Francavilla Fontana. I pompieri sono stati chiamati da un cittadino allarmato dal miagolare insistente e disperato del micetto.

L’acqua nel pozzo raggiungeva il metro e mezzo di altezza e il felino era riuscito a trovare riparo in un’insenatura della parete, ma non riusciva a risalire. Sul posto si è recata una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana che ha raggiunto il fondo del pozzo con una scala mettendo in salvo l’animale.