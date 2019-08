"Hanno aiutato il nostro bimbo, aiutateci a rintracciarli e ringraziarli"

Il loro bimbo di quattro anni si sente male. Senza esitare un solo istante si mettono in auto. Ma arrivati all’altezza dell’ipermercato Auchan, sulla strada statale 7 Brindisi-Taranto, la macchina va in panne. In quella situazione di enorme difficoltà, una coppia si ferma per aiutarli.

Grazie a questo bel gesto di altruismo, il piccolo arriva in ospedale, dove viene sottoposto alle cure del caso. Adesso il bambino sta bene e i genitori, Francesca e Marco, residenti a Oria, hanno contattato la redazione di BrindisiReport per ringraziare pubblicamente la coppia.

“Lei la ricordo – scrive Francesca - perché cercava di tenere sveglio insieme a me il bambino. Il nome è o Emanuela o Manuela: magrolina, abbronzatissima, ricciolina capelli scuri, e occhiali da vista con montatura scura. Viaggiavano a bordo di una Renautl Megane nera”.

“Vorrei poterli rintracciare – scrive ancora Francesca - e ringraziarli per il loro fondamentale aiuto. Questo episodio dimostra che le brave persone esistono ancora. Inoltre ci tengo a puntualizzare che il personale sanitario dell’ospedale, come sempre, ha agito alla grande!”.