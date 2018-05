Grosso incendio nel piazzale di un'azienda di recupero rifiuti: fumo e disagi

FRANCAVILLA FONTANA – Quattro squadre dei vigili del fuoco a lavoro nella zona industriale di Francavilla Fontana per spegnere un grosso incendio divampato intorno alle 15.30 di oggi, venerdì 18 maggio, nel piazzale dello stabilimento della Fer.Metal.Sud Spa, azienda che opera nel settore della raccolta, trasporto, stoccaggio e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. A fuoco balle di materiali già compattati. L'azienda si trova in viale del Commercio. Sul posto anche i carabinieri e una pattuglia dell’istituto di vigilanza privato “La vedetta”.

L’incendio ha sprigionato una grossa coltre di fumo denso visibile da decine di metri di distanza che ha destato preoccupazione tra i cittadini. Le cause esatte che hanno provocato il rogo sono ancora da accertare anche se si ritiene che si sia trattato di una combustione di natura accidentale partita da alcuni rifiuti stoccati nel piazzale.