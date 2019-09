LATIANO – Guidava contro mano e ha inveito contro i carabinieri. E’ stato denunciato a piede libero, per minaccia a pubblico ufficiale, un 23enne di Latiano, già sotto posto alla misura dell’obbligo di dimora, che già in altre circostanze, nell’ambito di controlli, aveva adottato comportamenti minacciosi nei confronti dei militari.

In particolare il giovane è stato fermato dai carabinieri della stazione di Latiano nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, alla guida della propria vettura mentre era in transito in contromano. Dopo essere stato sanzionato per l’infrazione commessa, l’uomo si è allontanato profferendo frasi minacciose nei confronti delle forze dell’ordine.