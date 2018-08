Guida in stato di ebbrezza: denunciato, patente ritirata

FRANCAVILLA FONTANA - Al volante in stato di ebbrezza alcolica: un uomo di 48 anni, residente a Francavilla Fontana, è stato denunciato, la patente di guida gli è stata ritirata. L'automobilista è stato fermato dai carabinieri della Città degli Imperiali nell'ambito dei controlli organizzati in collaborazione con la Asl di Brindisi, finalizzati alla prevenzione, per evitare le stragi del sabato sera.

Il francavillese è risultato positivo al test con l’etilometro. E' stato controllato in piazza Dimitri, era alla guida di una Ford Mondeo di proprietà. Il test ha rilevato un tasso di 0,96 grammi per litro. L’accertamento oltre che sul posto è stato suffragato dall’esame eseguito presso il laboratorio dell’ospedale Perrino di Brindisi.