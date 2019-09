Alla guida con patente revocata: denunciati i guidatori e i proprietari dei veicoli

BRINDISI - Denunciati tre automobilisti perché trovati alla guida senza patente perché revocata. I veicoli sono stati affidati ai proprietari che a loro volta sono stati denunciati per “incauto affidamento”.

Gli automobilisti finiti nei guai accusati di “reiterazione nella guida senza patente” sono un 25enne, un 23enne e un 38enne tutti di Brindisi. Il 25enne è stato fermato in via Ligabue a bordo di una Ford Fiesta, il 23enne alla guida di una Renault Twingo in Piazza Japigia e il 38enne in località San Paolo alla guida di una Fiat Punto. Tutti i veicoli sono risultati intestati ad altre persone che ne hanno consentito l’uso agli indagati. Dal controllo dei documenti di guida è emerso che i tre erano sprovvisti della patente di guida perché gli era stata revocata dalla Prefettura di Brindisi, reiterando pertanto la violazione nell’ambito del biennio.