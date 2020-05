Alla guida di scooter con patente revocata vede i carabinieri e fugge

BRINDISI – Un 35enne di Brindisi è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente per non essersi fermato al controllo dei carabinieri.

Nel corso della notte, l’uomo, alla guida del suo scooter Piaggio Liberty, si è sottratto a un controllo della circolazione stradale, in una via del centro abitato, dandosi a precipitosa fuga. Dopo un breve inseguimento, caratterizzato da guida spericolata e pericolosa per gli altri utenti della strada, è stato fermato e nella circostanza, i militari hanno stato accertato che era sprovvisto di patente di guida poiché revocata.