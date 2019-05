Senza patente sorpreso a guidare l'auto di un'amica: denunciati entrambi

BRINDISI – I carabinieri della stazione Casale denunciato per “reiterazione nella guida senza patente” un 29enne del luogo: controllato in via D’Annunzio alla guida di “Smart Fortwo Coupè” di proprietà di un’amica era sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita. L’uomo era recidivo poiché era già stato contravvenzionato nell’arco del biennio per la stessa violazione e precisamente il 26 settembre 2017. La vettura è stata affidata alla proprietaria che è stata denunciata per “incauto affidamento” del veicolo.