Hashish e marijuana tra camera da letto e bagno: arrestato

FRANCAVILLA FONTANA - Droga nascosta tra la camera da letto e il bagno: con l'accusa di spaccio è stato arrestato, ai domiciliari, Simone Cosimo Vecchio, 27 anni, di Francavilla Fontana, a conclusione della perquisizione condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana.

II militari hanno trovato sette grammi di marijuana suddivisa in quattri dosi, 61 grammi di hashish suddivisa in 21 dosi, sostanza stupefacente occultata in una camera da letto e nel bagno, nonché vario materiale per il confezionamento della stessa, il tutto sottoposto a sequestro.

