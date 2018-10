Il chitarrista dei Negramaro fuori pericolo dopo il ricovero del mese scorso

Fuori pericolo il chitarrista dei Negramaro, Emanuele Spedicato, per tutti i fans Lele: i medici del reparto di rianimazione del “Vito Fazzi”, dove è ricoverato dal 17 settembre scorso, dopo un’attenta e ponderata analisi hanno deciso di sciogliere la prognosi. "Il paziente non è più considerato in pericolo di vita", si legge nel bollettino medico diffuso questa mattina, 10 ottobre 2018.

"E' vigile, respira autonomamente, risponde bene agli stimoli e presenta valori buoni in tutti i parametri; il quadro clinico neurologico ha mostrato evidenti progressi negli ultimi giorni, per cui è stato possibile staccare i macchinari per la respirazione automatica. Superata la fase più difficile, i prossimi dieci giorni saranno fondamentali per i sanitari, che dovranno monitorare accuratamente le condizioni del paziente, al fine di valutare la possibilità di un suo trasferimento in un centro specializzato, così da poter avviare un adeguato percorso di riabilitazione".