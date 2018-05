I carabinieri forestali si spostano nella stazione principale dell'Arma

BRINDISI - Da domani, martedì 15 maggio, i carabinieri forestali della stazione di Ostuni saranno logisticamente integrati nella stazione principale dell'Arma, sulla provinciale per Martina Franca. Si tratta del primo esempio di unificazione della sede dei comandi. Sino ad oggi, i carabinieri forestali (in precedenza personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato, disciolto per essere assorbito dalla Benemerita), erano rimasti nelle caserme originarie. La cerimonia del passaggio dalla vecchia sede a quella della stazione carabinieri di Ostuni si svolgerà alle 10,30 alla presenza dei comandanti provinciali Giuseppe De Magistris e Ruggero Capone (per i Carabinieri Forestali).