In giro con un'auto sotto sequestro, dopo revoca patente: arrestato

CELLINO SAN MARCO – E’ stato sorpreso alla guida di una Mercedes sottoposta a sequestro ai fini della confisca, nonostante gli avessero revocato la patente. Ma c’è di più perché il 45enne Marco Ferrulli, originario di Catania e residente a Cellino San Marco, non sarebbe neanche potuto uscire di casa, in quanto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Il 45enne è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno dal 26 settembre 2018. Non è la prima volta che contravviene alle regole della sorveglianza speciale infatti, in altra circostanza non è stato reperito all’interno del proprio domicilio. L’indagato nello scorso mese di marzo era stato tratto in arresto dai carabinieri in quanto nel corso di una perquisizione domiciliare, gli erano state rinvenute, celate all'interno di un foglio accartocciato di carta scottex, 17 dosi confezionate con cellophane, per un totale di 5,25 grammi di cocaina.

A seguito dell’arresto per guida con patente revocata, espletate le formalità di rito è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.