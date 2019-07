Doppio incendio auto nel Brindisino: vigili del fuoco in azione

Doppio incendio auto la scorsa notte (sabato 2 luglio) fra San Vito dei Normanni e Brindisi.

A San Vito dei Normanni, intorno all’1,30, ha preso fuoco la Fiat Panda di proprietà di una 70enne del posto parcheggiata in via Guerrazzi. Le fiamme sono partite dalla parte anteriore dell’auto. La proprietaria ha subito domato il rogo, in attesa dell’arrivo di una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. A quanto par la combustione sarebbe dovuta al cortocircuito del fanale anteriore. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia.

Danni di modesta entità anche per una Toyota parcheggiata in via Carso, al rione Cappuccini di Brindisi. Le fiamme hanno investito la parte anteriore sinistra della macchina. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia.