Notte di fuoco a Brindisi: due auto in fiamme, si sospetta il dolo

BRINDISI - Ancora una notte di fuoco a Brindisi: due auto sono state distrutte a causa di incendi distinto. Il primo rogo è divampato in via Benvenuto Cellini, quartiere Sant'Elia, poco dopo le 22. A chiedere l'intervento dei vigili del fuoco sono stati alcuni residenti. Le fiamme hanno avvolto una Skoda che era parcheggiata al lato della strada, in prossimità del cancello d'ingresso di un condominio.

L'altro incendio è divampato in una traversa di viale Arno, nei pressi del cimitero, alle 2.50. Il rogo ha distrutto una Ford C Max. Anche in questo caso, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le lingue di fuoco raggiungessero altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

In entrambi i casi, c'è il sospetto del dolo. Sono stati informati carabinieri e polizia. Gli uomini delle forze dell'ordine hannon raggiunto i proprietari per acquisire informazioni.

Gallery