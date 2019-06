Decine di incendi nel Brindisino, anche in una zona umida protetta

Caldo torrido soprattutto nei centri più lontani dalla costa, con temperature attorno ai 35-36 gradi, e la stagione degli incendi dovuti ad incuria o atti dolosi è già aperta per i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e dei due distaccamenti di Ostuni e Francavilla Fontana, impegnati quest’oggi in decine di interventi.

Tra questi, l’operazione di spegnimento delle fiamme che hanno distrutto parte del canneto della zona umida protetta della Quatina, che si trova sulla costa di Torchiarolo tra Torre San Gennaro e Lido Presepe, al centro di un intervento di recupero che ha consentito a quel Comune l’accesso a importanti fondi per la riqualificazione della costa. Ma non si tratta certo del primo incendio che colpisce quella palude tra le due borgate marine a sud di Brindisi.

Nel pomeriggio impegnativi gli interventi condotti in territorio di Latiano, per mettere in sicurezza una discarica tombata dove si era attivato un processo di combustione, e una zona di uliveto secolare interessato da un incendio. I vigili del fuoco sono stati chiamati all’intervento anche in un uliveto di San Michele Salentino.